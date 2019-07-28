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Этап "Тур де Франс" был экстренно прерван из-за жутких погодных условий
28 июля 2019 | 08:39
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Град, снег и оползни не позволили продолжить гонку.
Очередной этап велосипедной многодневки "Тур де Франс" был прерван за 37 километров до финиша. Организаторы вынуждены были пойти на такой шаг из-за плохих погодных условий – шел град и трасса оледенела, на одном из участков произошел оползень. Сегодня
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