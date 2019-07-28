Этап "Тур де Франс" был экстренно прерван из-за жутких погодных условий

Очередной этап велосипедной многодневки "Тур де Франс" был прерван за 37 километров до финиша. Организаторы вынуждены были пойти на такой шаг из-за плохих погодных условий – шел град и трасса оледенела, на одном из участков произошел оползень. Сегодня

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



