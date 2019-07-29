В ЛИВИИ ВЗОРВАЛИ ДВА УКРАИНСКИХ САМОЛЕТА ИЛ-76, ЕСТЬ ПОГИБШИЕ, - СМИ

В то же время турецкие СМИ заявили о том, что был уничтожен один из самолётов Ил-76 - удар был нанесён турецким беспилотным летательным аппаратом Bayraktar TB2, однако представители армии Халифы Хафтара в свою очередь заявили о том, что 27 июля в небе над авиабазой Аль Джафра один из турецких дронов был уничтожен ЗРПК "Панцирь-С1".

А в Telegram-канале "Галлифрейские технологии" сообщается, что украинские грузовые воздушные суда были зафрахтованы ОАЭ и перевозили в Ливию из Турции запрещенное оружие. Также в опубликованной на канале новости сказано, что командир одного из экипажей погиб, а судьба остальных пилотов пока остается неизвестной.

Официальных подтверждений информации нет.