В США одобрили санкции против «Северного потока-2»

01 августа 2019 | 09:50

Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Согласно законопроекту, ограничения коснутся лиц и компаний, которые участвуют в прокладке морской части трубопровода. Это относится к тем, кто сдает в аренду или обеспечивает техническую поддержку и страхование судов для строительства «Северного потока-2». После рассмотрения в комитете документ должен будет пройти через голосование сената в полном составе, затем в палате представителей, а после законопроект отправят на подпись президенту США Дональду Трампу. Документ предусматривает заморозку активов и запрет на въезд в страну.