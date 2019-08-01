ТЕМА

В Сибири - гуманитарная катастрофа

01 августа 2019 | 10:10

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Пожары не при чем.


В городе Байкальске - настоящая гуманитарная катастрофа.

В полдень на реке Солзан были прорваны канализационные трубы. По требованию экологов, в городе отключено водоснабжение.

Население эвакуируют в школы. Однако в пунктах эвакуации нет ни воды, ни питания.

МЧС полностью игнорирует ситуацию, региональное правительство также не реагирует на происходящее в Байкальске. Эвакуация проводится силами муниципалитета.

Один из эвакуированных поделился с Бабром информацией:

"Сейчас на пункт за десять минут после открытия эвакуационного пункта в школе номер 12 уже прибыли более ста человек. Люди постоянно прибывают. Однако проблема в том, что ни на одном эвакуационном пункте нет ни еды, ни воды. В школе номер 12 два мешка макарон и один кочан капусты. А тут дети, старики."

 

Напомним, в городе Байкальске проживает около 13 тысяч человек. В городе фактически блокированы наводнением поселок Строитель и микрорайон Гагарина.

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