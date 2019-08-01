В чернобыльской зоне отчуждения разработали водные маршруты для туристов

01 августа 2019 | 10:44

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) разработало водные маршруты посещения зоны отчуждения для туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГАЗО.

В разработке маршрутов были задействованы специалисты Чернобыльского заповедника, ГСП "Экоцентр" и ГП "ЦОТИЗ".

В частности, маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж.

Как отмечает руководство ГАЗО, развитие новых форм посещения зоны отчуждения был инициирован туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз.

Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения - ее природу.

Все маршруты проверенные дозиметристами и являются безопасными для посетителей. Все поездки должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения".

Сейчас осуществляются организационные мероприятия по внедрению указанных маршрутов для посетителей.