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В чернобыльской зоне отчуждения разработали водные маршруты для туристов

01 августа 2019 | 10:44

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Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) разработало водные маршруты посещения зоны отчуждения для туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГАЗО.


В разработке маршрутов были задействованы специалисты Чернобыльского заповедника, ГСП "Экоцентр" и ГП "ЦОТИЗ".

В частности, маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж.

Как отмечает руководство ГАЗО, развитие новых форм посещения зоны отчуждения был инициирован туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз.

Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения - ее природу.

Все маршруты проверенные дозиметристами и являются безопасными для посетителей. Все поездки должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения".

Сейчас осуществляются организационные мероприятия по внедрению указанных маршрутов для посетителей.



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