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"ЗАПЛАТИТЕ КРОВЬЮ ВАШИХ ДЕТЕЙ": ПРОПАГАНДИСТЫ В РФ ОПУБЛИКОВАЛИ ПИСЬМО СИЛОВИКОВ С УГРОЗАМИ ПРОТЕСТУЮЩИМ

05 августа 2019 | 09:17

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Российский пропагандистксий телеканал "НТВ" обнародовал анонимное письмо силовиков, в котором те якобы обещают "расплату кровью" Заявление неких анонимных силовиков размещено в Twitter телеканала.




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