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Сторонники отбили у силовиков экс-президента Киргизстана
07 августа 2019 | 18:47
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Информация о задержании бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности, заявила дочь бывшего главы государства Алия Шагиева, передает Kloop. «Атамбаев находится в безопасном месте», — заявил «Интерфаксу» его адвокат Сергей Слесарев.
Также появилась информация, что сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева захватили бойцов спецподразделений, штурмовавших дом бывшего главы государства. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства.
«Сторонники Атамбаева отбили атаку на дом экс-президента и захватили спецназовцев. Под конвоем их вывели на улицу», — сказал представитель штаба. По его словам, у спецназовцев забирают оружие. «Некоторых из них пытаются избивать», — отметил собеседник агентства.
По его словам, к селу Кой-Таш продолжают стягивать подразделения силовых структур.
В связи с ситуацией в Кой-Таше президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал трудовой отпуск и направляется в Бишкек.
В конце июня депутаты парламента Киргизстана сняли с экс-президента неприкосновенность, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом.
В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.
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