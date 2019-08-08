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LOT распродает билеты из Украины
08 августа 2019 | 09:32
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Польская авиакомпания LOT объявила большую распродажу: можно со скидками улететь из разных городов Украины в Европу, Азию и Северную Америку. В распродаже участвуют Киев, Львов, Одесса, Запорожье, Харьков.
Слетать в другую Европу и обратно можно от € 70, в Азию – от € 247, в Северную Америку – от € 433.
По акционному тарифу разрешат бесплатно взять с собой в Польшу или куда-то еще поблизости до 8 кг ручной клади. Билеты на дальнемагистральные рейсы включают перевозку полноценного багажа.
Распродажа продлится до 20 августа 2019 года. Даты возможных путешествий зависят от выбранного маршрута. Например, в Польшу со скидкой предлагают слетать с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года.
Варианты бронирования из Киева (цены указаны за перелет туда-обратно):
Варшава – € 70;
Со скидкой можно также улететь в Сеул, Токио, Майами, Торонто, Лос-Анджелес. Проверять свои даты и направления следует на официальном сайте авиакомпании LOT.
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[07.08.2019]
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