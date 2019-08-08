LOT распродает билеты из Украины

08 августа 2019 | 09:32

Польская авиакомпания LOT объявила большую распродажу: можно со скидками улететь из разных городов Украины в Европу, Азию и Северную Америку. В распродаже участвуют Киев, Львов, Одесса, Запорожье, Харьков.

Слетать в другую Европу и обратно можно от € 70, в Азию – от € 247, в Северную Америку – от € 433.

По акционному тарифу разрешат бесплатно взять с собой в Польшу или куда-то еще поблизости до 8 кг ручной клади. Билеты на дальнемагистральные рейсы включают перевозку полноценного багажа.

Распродажа продлится до 20 августа 2019 года. Даты возможных путешествий зависят от выбранного маршрута. Например, в Польшу со скидкой предлагают слетать с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года.

Варианты бронирования из Киева (цены указаны за перелет туда-обратно):

Варшава – € 70;

Нур-Султан – € 247;

Дели – € 398;

Пекин – € 407;

Нью-Йорк – € 433;

Чикаго – € 478;

Сингапур – € 486.

Со скидкой можно также улететь в Сеул, Токио, Майами, Торонто, Лос-Анджелес. Проверять свои даты и направления следует на официальном сайте авиакомпании LOT.