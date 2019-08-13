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У Зеленского ответили на заявление "властей" Крыма о поставках воды
13 августа 2019 | 13:44
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Киев на заявление крымских "властей" о поставках водыответил, что вопросы, связанные с Крымом, может ставить только Украина. Об этом написал постоянный представитель главы украинского государства в АРК Антон Кориневич в Facebook.
Кориневич заявил, что Крым является территорией Украины, а не территорией РФ.
"Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина", - написал он.
По его словам, Киев имеет право перекрыть технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины.
"По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы", - добавил он.
Напомним, российские власти аннексированного Крыманамерены инициировать переговоры с украинской властью, чтобы просить пустить на полуостров воду из реки Днепр. Планируется обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной " о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России".
Отметим, что в сентябре 2018 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что возобновление подачи воды в Крым возможно после признания Российской Федерацией факта аннексии украинского полуострова.
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