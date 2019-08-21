Двойное убийство под Киевом оказалось инсценировкой

Согласно сообщению, бывший муж одной из потерпевших судился с ней в части раздела имущества. Он знал, что решение суда будет не в его пользу и, сговорившись со своей третьей женой, заказал и оплатил убийство бывшей жены и ее дочери. 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская 17 августа выехали из Броваров в Киев и пропали.

Подозреваемый заплатил киллерам 50 тыс. долларов за убийство своей экс-жены и ее дочери.

21 августа пресс-служба СБУ сообщила, что убийство женщин было инсценировано.

Для предотвращения преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера".

"Для предоставления "доказательств выполненного задания" был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитация убийства гражданок. Для подтверждения "ликвидации жертв" заказчику были сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого и его жену по месту жительства.

Также был задержан посредник в преступлении и его жена, с которой он был в сговоре.

На данный момент решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.