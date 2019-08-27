В Черниговской области пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу

В Черниговской области сотрудник Службы безопасности Украины в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Высокий Вал".

В частности, ночью в Бобровицкую полицию поступила информация, что в центре села Новая Басань ездит автомобиль с пьяным водителем и пассажирами, которые стреляют по людям.

Так, женщина сообщила полиции, что к ее компании подъехала машина, оттуда вышли люди и четыре раза выстрелили в их сторону. Заявительница спряталась, чтобы вызвать полицию. На место происшествия выехали полицейские. Оказалось, что автомобилем управлял нетрезвый сотрудник СБУ.

Указано, что на правонарушителя полиция составила протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.