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В Черниговской области пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу
27 августа 2019 | 16:10
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На сотрудника СБУ составили админпротокол.
В Черниговской области сотрудник Службы безопасности Украины в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Высокий Вал".
В частности, ночью в Бобровицкую полицию поступила информация, что в центре села Новая Басань ездит автомобиль с пьяным водителем и пассажирами, которые стреляют по людям.
Так, женщина сообщила полиции, что к ее компании подъехала машина, оттуда вышли люди и четыре раза выстрелили в их сторону. Заявительница спряталась, чтобы вызвать полицию. На место происшествия выехали полицейские. Оказалось, что автомобилем управлял нетрезвый сотрудник СБУ.
Указано, что на правонарушителя полиция составила протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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