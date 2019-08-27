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Глава Всемирного банка рассказал, что ему пообещал Зеленский

27 августа 2019 | 16:26

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Президент Владимир Зеленский на встрече с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом подтвердил намерения провести земельную реформу, завершить разделение НАК "Нафтогаз Украины" и демонополизировать экономику.


Об этом Малпасс написал в своем блоге в Financial Time.

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мероприятий роста, которые я буду вспоминать на встрече с G7: осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центрального банка (НБУ)", – пишет глава ВБ.

Он отмечает, что для привлечения инвестиций Украине нужно ликвидировать монополии и укрепить верховенство права.

Также Мелпасс подчеркивает важность земельной реформы. По его словам, в Украине самый большой запас сельскохозяйственных земель в Европе, но урожайность гораздо ниже, чем во Франции и Германии.

Мелпасс также упомянул о том, что в Украине один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80% внутреннего производства нескольких видов минеральных удобрений.



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