Глава Всемирного банка рассказал, что ему пообещал Зеленский

Об этом Малпасс написал в своем блоге в Financial Time .

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мероприятий роста, которые я буду вспоминать на встрече с G7: осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центрального банка (НБУ)", – пишет глава ВБ.

Он отмечает, что для привлечения инвестиций Украине нужно ликвидировать монополии и укрепить верховенство права.

Также Мелпасс подчеркивает важность земельной реформы. По его словам, в Украине самый большой запас сельскохозяйственных земель в Европе, но урожайность гораздо ниже, чем во Франции и Германии.

Мелпасс также упомянул о том, что в Украине один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80% внутреннего производства нескольких видов минеральных удобрений.