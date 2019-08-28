Чиновник Кабмина сбил пешехода на "зебре"

Как сообщал УНН, в Киевской области внедорожник сбил пешехода , который переходил дорогу по "зебре". В результате последний погиб.

Стало известно, что за рулем Land Rover находился мужчина 1974 года рождения, который работает одним из заместителей руководителя секретариата Кабинета министров Украины.

За рулем автомобиля, который в Киевской области на "зебре" сбил пешехода, находился один из руководителей секретариата Кабинета министров Украины. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.