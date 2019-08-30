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Трамп не полетит в Польшу из-за урагана
30 августа 2019 | 08:57
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированный на ближайшие выходные визит в Польшу из-за приближения к штату Флорида урагана "Дориан" и отправит в Варшаву вместо себя вице-президента Майкла Пенса.
"Чтобы удостовериться в том, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся урагане, я принял решение отправить нашего вице-президента Майкла Пенса в Польшу в эти выходные вместо себя", - сказал американский лидер в четверг журналистам в Белом доме.
"Для меня очень важно быть здесь. Ураган, судя по всему, может оказаться очень серьезным. Поедет Майкл. Я только что говорил с президентом [Польши Анджеем] Дудой и выразил ему свои лучшие пожелания, а также пожелания американского народа. Наш главный приоритет - это защита и обеспечение безопасности людей перед лицом надвигающегося урагана. Я переношу свой визит в Польшу на ближайшее будущее", - добавил Трамп.
Трамп должен был посетить Польшу с 31 августа по 2 сентября. Предполагалось, что 1 сентября американский президент примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться переговоры с польским руководством. Было запланировано обсуждение сотрудничества двух стран в области безопасности, экономического и энергетического взаимодействия.
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