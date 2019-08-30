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Україна купуватиме американскький газ
30 августа 2019 | 10:15
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Україна, Польща та США підпишуть у Варшаві угоду про безпеку поставок газу.
Представники урядів України, Польщі та США в суботу підпишуть у Варшаві “угоду про співпрацю з метою зміцнення регіональної безпеки поставок природного газу”. Про це повідомило в п’ятницю бюро представника польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотра Наімського, пише УНН з посиланням також на польський портал Biznes Alert.
“Документ підпишуть Пьотр Наімський, міністр енергетики США Рік Перрі і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк. Угода стосується співпраці в області реформ українського газового ринку, інфраструктури імпорту природного газу Польщі, української інфраструктури зберігання та експорту американського СПГ, а також газових з’єднань в регіоні”, — інформувала польська влада.
Повідомляється також, що делегації Польщі та США обговорять у Варшаві “прогрес у двосторонньому співробітництві в галузі ядерної енергетики, кібербезпеки, викопного палива та енергетичної інфраструктури”.
У четвер польська енергетична компанія PGNiG інформувала про те, що Польща буде продавати Україні регазифікований скраплений природний газ (СПГ), який республіка закуповує у США. Перша така домовленість вже досягнута з Енергетичною компанією України. У листопаді 2019 року танкер з США прибуде на термінал у Свіноуйсьце, після чого СПГ буде регазифікований і переданий польською системою передачі газу в Україну через пункт в Германовіце.
Як писав УНН, Польща готова розширити газову систему з Україною завдяки новому газопроводу.
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