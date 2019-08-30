Под Днепром взорвали авто начальника райотдела полиции вместе с владельцем

Голова Верховної Ради України Олександр Мороз, ліворуч, перед початком товариського матчу з футболу між збірними Сейму Республіки Польща та Верховної Ради України в Києві, у суботу, 8 вересня 2007 р. Гості виграли з рахунком 6 : 1. Фото Євгена Орловського

Предварительно установлено, что начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части транспортного средства. В результате взрыва был поврежден автомобиль Mitsubishi Outlander.

30 августа, в Днепропетровской области взорвался автомобиль начальника Первомайского отделения полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП.