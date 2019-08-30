|
Зе поддержал "бляхеров"
30 августа 2019 | 19:39
распечатать комментарии [0] добавить в
Зеленский предлагает отложить штрафы на 3 месяца.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде отложить введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца. Об этом говорится в тексте законопроекта №1030, обнародованном на сайте парламента.
Так, в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" предусмотрено отложение штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.
Однако, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.
Данный законопроект был определен как неотложный и будет рассматриваться парламентом вне очереди.
также читайте
[30.08.2019]
[28.08.2019]
[28.08.2019]
|
по теме
В Киеве задержали организаторов заказных митингов
31. 08. 2019 | 09:06
В Киеве сотрудники полиции задержали двух организаторов заказных митингов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел. За организацию акций задержанные требовали от 20 до 30 тысяч гривен
Зеленского пригласят в Москву на День победы
31. 08. 2019 | 09:01
Российская сторона направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Об этом журналистам на брифинге в Кремле заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.
Под Днепром взорвали авто начальника райотдела полиции вместе с владельцем
30. 08. 2019 | 12:29
30 августа, в Днепропетровской области взорвался автомобиль начальника Первомайского отделения полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП.
Україна купуватиме американскький газ
30. 08. 2019 | 10:15
Україна, Польща та США підпишуть у Варшаві угоду про безпеку поставок газу.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»