Зе поддержал "бляхеров"

30 августа 2019 | 19:39

Зеленский предлагает отложить штрафы на 3 месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде отложить введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца. Об этом говорится в тексте законопроекта №1030, обнародованном на сайте парламента.

Так, в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" предусмотрено отложение штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.

Однако, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Данный законопроект был определен как неотложный и будет рассматриваться парламентом вне очереди.