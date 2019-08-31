ТЕМА

Зеленского пригласят в Москву на День победы

31 августа 2019 | 09:01

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Российская сторона направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Об этом журналистам на брифинге в Кремле заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.


По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров. Среди них - президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Кроме того, Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии и Беларуси

"Президенту Украины будет направляться приглашение", - сказал Ушаков.



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