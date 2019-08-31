Зеленского пригласят в Москву на День победы

По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров. Среди них - президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Кроме того, Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии и Беларуси