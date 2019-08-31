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В Киеве задержали организаторов заказных митингов
31 августа 2019 | 09:06
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В Киеве сотрудники полиции задержали двух организаторов заказных митингов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел. За организацию акций задержанные требовали от 20 до 30 тысяч гривен
Как сообщили в министерстве, двое киевлян организовывали заказные митинги в поддержку фигурантов одного из уголовных производств, связанных с вымогательством. Так, в 2018 году правоохранители задержали группу злоумышленников, которые под видом антикоррупционной организации занимались шантажом и вымогательством предпринимателей. Злоумышленники угрожали разгласить сфальсифицированную информацию.
Отмечается, что организаторы требовали за проведение митингов от 20 до 30 тысяч гривен. Во время проведения обысков у них были изъяты "черновые" записи и продукция для проведения акций.
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