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Гончарук пообещал рост экономики на 40% за 5 лет
02 сентября 2019 | 12:43
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... и миллион новых рабочих мест.
Экономика Украины в течение следующих пяти лет вырастет на 40%. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, это основной ориентир для нового правительства Украины.
"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла минимум на 40%", - сказал он.
Как отметил Гончарук, в Министерстве экономики над этой задачей уже работает команда.
По его словам, рост экономики приведет к росту количества новых рабочих мест на 1 млн. "И это еще одна задача, которую мы перед собой поставили", - сказал он.
Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышения прожиточного минимума. "Сейчас прожиточный минимум не отвечает реальности", - сообщил он.
РБК
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