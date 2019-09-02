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Гончарук пообещал рост экономики на 40% за 5 лет

02 сентября 2019 | 12:43

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... и миллион новых рабочих мест.


Экономика Украины в течение следующих пяти лет вырастет на 40%. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это основной ориентир для нового правительства Украины.

"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла минимум на 40%", - сказал он.

Как отметил Гончарук, в Министерстве экономики над этой задачей уже работает команда.

По его словам, рост экономики приведет к росту количества новых рабочих мест на 1 млн. "И это еще одна задача, которую мы перед собой поставили", - сказал он.

Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышения прожиточного минимума. "Сейчас прожиточный минимум не отвечает реальности", - сообщил он.

РБК



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