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Газ США идет в Европу, газ РФ - в Китай
10 сентября 2019 | 13:12
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Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Кремле, в ходе которой дал «зеленый свет» новому мегапроекту по поставкам газа в Китай.
Вслед за стоившей 9 млрд долларов «Силой Сибири», которая начнет качать газ 1 декабря, «Газпрому» следует проработать проект трубопровода, который соединит месторождения Иркутской области, Красноярского края и Ямала с китайским рынком, заявил Путин. Эта тема, по словам президента, неоднократно обсуждалась и с главой «Газпрома» и с «китайскими партнерами».
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[09.09.2019]
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