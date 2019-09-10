Газ США идет в Европу, газ РФ - в Китай

10 сентября 2019 | 13:12

Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Кремле, в ходе которой дал «зеленый свет» новому мегапроекту по поставкам газа в Китай.

Вслед за стоившей 9 млрд долларов «Силой Сибири», которая начнет качать газ 1 декабря, «Газпрому» следует проработать проект трубопровода, который соединит месторождения Иркутской области, Красноярского края и Ямала с китайским рынком, заявил Путин. Эта тема, по словам президента, неоднократно обсуждалась и с главой «Газпрома» и с «китайскими партнерами».



Так называемый западный маршрут поставок, который был впервые предложен китайцам в 2006 году «Алтай», а в 2014-м был переименован в «Силу Сибири - 2», по словам Путина, следует проложить через Монголию.

«Там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются», - сказал президент.



Договоренности с Монголией уже достигнуты - о них в ходе Восточного экономического форума на прошлой неделе заявил президент страны Халтмаагийн Баттулга. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин «обещал изучить предложение о строительстве газопровода из России в Китай через территорию Монголии».



Год назад глава Минэнерго РФ Александр Новак, на том же форуме во Владивостоке описывал позицию Си Цзиньпина куде определеннее. «Вчера на переговорах председатель КНР поставил задачу в кратчайшие сроки заняться согласованием контракта по поставкам газа по западному маршруту... Осталось немного договориться», - рассказывал министр. С тех пор сам Си Цзиньпин ничего о проекте не говорил.