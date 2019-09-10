ТЕМА

Безработная Савченко закинула ноги на стол в Раде

10 сентября 2019 | 18:37

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На опубликованном снимке видны грязные ноги Савченко. Их она закинула на стол, на котором стоит пластиковый стакан с водой, а рядом - пачка сигарет.


 
 
 
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Безработная Савченко закинула ноги на стол в Раде
Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Савченко закинула ноги на стол в Раде
 

Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко оскандалилась своим поведением в парламенте. Так, бывшая народная избранница пришла в здание ВР, разулась и закинула грязные ноги на стол. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

"Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель", – подписал он фото.

На опубликованном снимке видны грязные ноги Савченко. Их она закинула на стол, на котором стоит пластиковый стакан с водой, а рядом - пачка сигарет.



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