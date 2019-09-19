Землю начнут продавать через год

19 сентября 2019 | 11:39

Кабинет министров предлагает разрешить куплю-продажу земли с 1 октября 2020 года. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с аграриями, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук сообщил, что в течение года должна быть проделана огромная работа. В частности, необходимо прописать все механизмы купли-продажи земли.

"Та модель, которую предлагаем мы, предполагает открытие рынка земли с 1 октября следующего года", - сказал он.

По словам премьера, в законодательстве будет прописана норма о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами.

Гончарук также подтвердил намерение ввести запрет на покупку земли иностранцами.