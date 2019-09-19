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Иранский аятолла дал разрешение на удар по Саудовской Аравии, - CBS

19 сентября 2019 | 11:40

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Аятолла дал согласие на несение ударов при условии, что причастность Ирана к ним будет невозможно доказать.


 

Иран нанес удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии с разрешения верховного руководителя страны аятоллы Хаменеи. Об этом телеканал CBS со ссылкой на источник из числа американских официальных лиц.

В сообщении не называется имя источника, а также то, каким образом эта информация попала в распоряжение телеканала. Вместе с тем, в нем говорится, что аятолла дал согласие на несение ударов при условии, что причастность Ирана к ним будет невозможно доказать.

Американские представители считают, что самыми достоверными свидетельствами причастности Ирана к атакам на саудовские НПЗ являются неопубликованные спутниковые фотоснимки, на которых видно, как сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазе Ахваз на юге страны ведут подготовку к ударам. Важность полученных фотоснимков было оценена с опозданием, отмечает CBS.



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