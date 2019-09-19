ТЕМА

Болгария собирается строить газопровод в обход Украины

19 сентября 2019 | 11:42

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TurkStream по плану будет транспортировать природный газ из РФ в Европу.


Государственный газовый оператор Болгарии подписал строительный контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой под руководством Саудовской Аравии на строительство газопровода TurkStream. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Assotiated Press.

Планируется, что по этому газопроводу российский природный газ будет транспортироваться в некоторые части Европы. Контракт был подписан между государственным оператором "Булгартрансгаз" и консорциумом, возглавляемым "Аркад Инжиниринг" из Саудовской Аравии.

По условиям документа, будет прокладываться трубопровод протяженностью 474 км - от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией.

Газопроводом российский газ будет транспотироваться в Сербию, Венгрию и Австрию под видом ответвления от газопровода TurkStream. Таким образом доставка российского природного газа в Турцию и Европу будет выполняться без прохождения через Украину.



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