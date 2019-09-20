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Всем на будущее: перед захватом моста не забудь уколоться
20 сентября 2019 | 09:50
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полиция предъявила Украине "мостового террориста" Алексея Белько - военного из Броваров, который в среду захватил мост Метро в Киеве.
Видео допроса Белько запостил в Facebook лично министр Арсен Аваков. Оказалось, что военный в кабинете у следователя находился в серьезном неадеквате. И признал, что употреблял наркотики.
Тем не менее министр внутренних дел изъявил желание лично взять контрактника на поруки. Мол, история Белько его растрогала. Тем более, что он оказался ветераном АТО. А к ним у наших властей особо трепетное отношение.
Это сразу вызвало недоумение в соцсетях. Ведь Белько, как бы его ни было жалко, реально опасен для общества - только что он захватил мост, стрелял на нем, парализовал движение во всем городе. А министр предлагает отпустить его на свободу. Где гарантии, что завтра этот военный с опытом боевых действий что-нибудь не взорвет?
Однако к Авакову подключилось и министерство по делам ветеранов, которое тоже пожалело Белько. "Страна" собрала мнения о деле "мостового террориста".
Теракта нет. Что заявили в МВД
Мягкое, бережное отношение к Белько проявилось еще на пресс-конференции полицейских, которая прошла сегодня. Они заявили, что намерены инкриминировать ему наиболее легкие статьи для данного случая - хулиганство и ложное минирование.
"В прокуратуре уже согласовано подозрение… по ч.4 ст.296 (хулиганство, максимальная санкция - до 7 лет) и ст.259 (неправдивое сообщение о минировании, максимальная санкция - до 3 лет)… Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой", - сказал глава столичной полиции Андрей Крищенко.
Столь щадящее обвинение он объяснил тем, что взрывчатки у Белько не было - следовательно никакого теракта он бы совершить не смог. С собой он имел только зарегистрированное ружье и карабин.
То есть получается каждый гражданин, перекрыв стратегический мост на 2-3 часа, будучи без взрывчатки, достаточной, чтобы его взорвать (а это очень много), может получить довольно легкое наказание. И более того - сочувствие.
Аваков со слезой
Но настоящей "слезы" добавил в историю Арсен Аваков. Он опубликовал в Facebook полный гуманизма пост о сложной жизненной ситуации "мостовика-затейника".
"Это правда. Каждый человек должен нести ответственность за свои поступки.
Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков. Правда и это.
Хочу, чтоб появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит.
Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белькоа. О взятии на поруки сержанта.
Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново.
Мы так решили!", - написал Аваков. И опубликовал видео допроса Белько, который предложил называть "исповедью".
Полный текст этой "исповеди" "Страна" уже публиковала. В ней Белько предстает малоадекватным человеком, который находится явно в наркотическом угаре. Также из его слов становится понятно, что военный был дважды судим - за хранение наркотиков и воровство.
Отметим, что он с такой биографией служил в армейском спецназе и воевал в АТО.
Последний фактор привлек в это дело министерство по делам оккупированных территорий и ветеранов. Но и там сумели "понять и простить" военного. "Он не имел намерения подрывать мост, хотел только привлечь внимание", - вынесла оправдательный приговор министр Оксана Коляда.
"Больше не террорист, а хулиган". Реакция Сети
В соцсетях бурно отреагировали на то, что явно неадекватного Белько, только вчера стрелявшего в людном месте, могут отпустить на свободу.
"Больше не террорист, а просто хулиган на мосту", - иронизирует журналистка Елена Скидан.
"Колитесь, стреляйте, взрывайте и будет прощено вам! Этот сигнал хотел послать авака будущим террористам? Ему монастырем пора командовать, а не силовиками", - возмущается журналист Денис Иванеско.
"Короче, говорите сразу, орден будем давать или нет?", - шутит журналист Вячеслав Чечило.
"Теперь ждем исповеди убийц и серийных маньяков об их сложных жизненный ситуациях. Правоохранительные органы ликвидируем за ненадобностью. Приём наркотических средств - это облегчающее. Всех отпустить, понять и простить. На ветеранов АТО и ВСУшников уголовный кодекс и Конституция Украины не распространяется", - возмущена журналистка "Страны" Олеся Медведева.
"Все идет к тому, что терра, наделавшего шум к Киеве, отпустят. Как Бородача. Ибо ветеран и все такое. Поднять стрельбу в городе, сковать город пробками и поднять на ушли три-четыре сотни силовиков - well done! А чего награду не дают?", - пишет одесский журналист Максим Войтенко.
"Сынок, помни: если ты решил совершить террористический акт, парализовав транспортные артерии столицы, не забудь принять наркотики", - пишет юрист Любовь Лукашина.
А вот сторонники Майдана склонны защищать Белько.
Адвокат Маси Найем, который защищает в суде "киллера Бабченко" Цымбалюка, избившего журналиста "Страны", заявляет, что проступок военного - это наша общая ответственность. И еще до всяких экспертиз принимает на веру слова Белько, что он не стрелял в людей и не собирался этого делать.
"Чисто от себя добавлю, что данное событие - очень важный сигнал для общества. Мы ответственны за тех, кто защищал нас на войне. Это проблема государственного уровня".
А обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько, который сам находится на свободе, тоже радуется предстоящему освобождению Белько. "Даже в СИЗО сидеть не будет", - предполагает он.
Как видно из поста, Медведько допускает и "конспирологическую" версию происходящего - постановка самого Авакова, чтобы поднять свою популярность в обществе. В ее пользу играет ряд факторов:
1. Нет ни одного внятного видео, как Белько захватывал мост. Хотя мимо проносились сотни автомобилей, и в таких случаях "террорист" бы гарантированно попал на видеорегистраторы. Да и нашлось бы много желающих снять "шоу" на телефон.
Это может объясняться тем, что сначала силовики перегородили мост, очистили его от машин, а затем там появился "террорист"
2. Власть слишком рьяно начала защищать Белько, хотя имиджево это ей совершенно невыгодно - никто не будет сочувствовать человеку, грозившему совершить теракт. А военного начали ударными темпами выводить из-под ответственности.
3. Третью причину приводит Медведько - "Корд" спокойно подходит к "заминированному" автомобилю, что строжайше запрещено. Но для спектакля вполне сойдет.
4. На место ЧП приехал Арсен Аваков, чего он обычно вообще не практикует.
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