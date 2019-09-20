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Депутат Киевсовета получил кирпичом по голове на глазах полицейских

20 сентября 2019 | 09:57

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В Киеве произошел досадный инцидент с депутатом Киеврады, который приехал на место незаконной застройки по улице Железнодорожная. Не успел депутат горсовета как следует оглядеться по приезду, как к нему подошел неизвестный злоумышленникк и ударил его по голове кирпичом. Правонарушитель был задержан на месте инцидента.


Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В Соломенское управление полиции поступило сообщение от депутата Киеврады о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции.

Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений.



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