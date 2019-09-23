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ГБР открыло производство против Парубия по событиям в Одессе весной 2014-го
23 сентября 2019 | 13:25
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“ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет “массовыми беспорядками”, — написал Парубий.
В своей заметке Парубий также отметил, что: “Вот такой документ. Но на самом деле не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока) формулировок об “организации, координации и осуществления Парубием государственного переворота под кодовыми названиями „Майдан“, „Революция Достоинства“, о „незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича“ , о „захвате власти организованной преступной группой“, о „преступной противодействие государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией“ и т.д. Хотя, это уже достаточно определенно прочитывается между строк. Но отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока — восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе — здесь уже классифицируется однозначно — как „факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы“. В документе ГБР это уже утверждается как факт”.
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