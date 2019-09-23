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Поляки нелегально врезались в трубопровод "Дружба"
23 сентября 2019 | 13:29
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Утечка нефти из польского участка трубопровода “Дружба” произошел в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики. Об этом сообщил в понедельник на своем официальном сайте оператор участка польская компания PERN, информирует УНН.
Как информировала пресс-служба компании, произошла “нелегальная врезка”. “PERN быстро ее локализовал и ликвидировал источник утечки”, — указано в сообщении. “Инцидент расследуют правоохранительные органы”, — добавили в PERN, подчеркнув, что передача нефти на всех трех нитках сейчас осуществляется в нормальном режиме.
По словам представителя пожарной охраны в Воломине Даниэля Квятковского, сообщение о распространении запаха газа пожарные получили днем в воскресенье. “После приезда на место оказалось, что произошла утечка нефти из нефтепровода”, — цитирует его слова Польское агентство печати.
PERN не сообщает объемы утечки. По данным радиостанции RMF FM, площадь разлива нефти составила 30 кв. м.
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