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В австралийской клубнике вновь обнаружили швейные иглы
23 сентября 2019 | 13:31
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Полиция австралийского штата Виктория начала расследование двух случаев обнаружения стальных швейных игл в свежих ягодах клубники, проданных в одном из северных округов Мельбурна. Об этом в понедельник сообщает местный канал ABC со ссылкой на пресс-службу полиции, передает УНН.
“Детективы отдела уголовного розыска округа Бануил Сити в настоящее время расследуют два сообщения о порче пищевых продуктов в районах Элтем и Фэрфилд”, — цитирует ABC представителя пресс-службы полиции. По ее данным, в обеих случаях клубника с иглами внутри была приобретена в крупных сетевых супермаркетах, покупатели не пострадали, однако вынуждены были обратиться к врачу с легкими травмами.
Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года, после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах. В совершении преступления была обвинена 50-летняя работница одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь, которая ждет приговора суда.
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