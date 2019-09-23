ТЕМА

Русские развели японцев на костях

23 сентября 2019 | 13:38

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Минздрав Японии объявил, что согласно результатам анализа ДНК останков 600 человек, которые Россия ранее передала японской стороне как прах военнопленных времен Второй мировой войны не принадлежат японцам, а являются останками безымянных жертв ГУЛАГа.

 
 
 
 
 


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