Русские развели японцев на костях

Минздрав Японии объявил, что согласно результатам анализа ДНК останков 600 человек, которые Россия ранее передала японской стороне как прах военнопленных времен Второй мировой войны не принадлежат японцам, а являются останками безымянных жертв ГУЛАГа.

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



