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В Саратове посадили шестерых свидетелей Иеговы

23 сентября 2019 | 13:43

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Ленинский районный суд Саратова приговорил шестерых последователей учения «Свидетели Иеговы» к тюремному заключению на сроки от двух до трех с половиной лет.


Константин Баженов и Алексей Буденчук приговорены к 3,5 годам лишения свободы, Феликс Махаммадиев — к 3 годам, Роман Гридасов, Геннадий Герман и Алексей Мирецкий — к 2 годам. Также всем дополнительно назначено наказание в виде запрета занимать руководящие должности в общественных организациях сроком на 5 лет и ограничение свободы на 1 год.

Все осуждены по обвинению в организации деятельности экстремистской организации.

Суд не стал учитывать, что в 30 томах уголовного дела нет ни одного потерпевшего и ни одного отрицательного последствия деятельности подсудимых. Логика обвинения была построена на тезисе о том, что вера в Бога подсудимых является «продолжением деятельности экстремистской организации».

 


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