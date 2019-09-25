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Князев подал в отставку, намекнув про инсинуации
25 сентября 2019 | 10:09
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Сергей Князев подал заявление об отставке с должности председателя Национальной полиции Украины. Об этом Князев заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Около 20 минут Князев хвастался достижениями Нацполиции во времена его руководства, а в конце заявил, что подает в отставку.
«Я вам сказал коротко о результатах, за которые мне не стыдно. Председатель Нацполиции - это не политическая должность и полиция - не политический орган. Полицию недопустимо втягивать в политические инсинуации. И мы это показали на выборах 2019 года. Я очень люблю свою работу, полностью отдавал и отдаю себя ей. Это дело моей жизни, но я принял решение подать в отставку. И я написал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. И считаю, что это шаг председателя полиции европейского государства. И сейчас это время пришло», - сказал Князев.
Вместе с тем он отказался отвечать на какие-либо вопросы и сразу покинул зал пресс-конференций.
Как пояснил УНИАН руководитель Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, заявление Князева об отставке должен рассмотреть Кабинет министров на своем заседании и принять соответствующее решение.
Как сообщал УНИАН, Кабмин 8 февраля 2017 года назначил генерала полиции Князева председателем Национальной полиции.
22 сентября в СМИ появилась информация, что бывшую жену Князева задержали на польской границе при попытке провезти незадекларированные 650 тысяч евро.
23 сентября Князев в Facebook опроверг эти сообщения. Он отметил, что Виктория Князева является его бывшей женой.
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