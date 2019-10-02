УПА и бандеровцы в документах Рейха

Я предлагаю зайти в обсуждении этого вопроса с другой стороны - с документальной. А поскольку одна из сторон развернувшейся вокруг УПА баталии объявляет любую советскую документацию ложной по умолчанию, смотреть мы будем документы Рейха, преимущественно - секретные. Как и кем видели Бандеру, УПА и вообще украинских националистов сами немцы?
Начну я с откровенного курьеза. Дело в том, что поставив условием отказ от советской документации, я, тем самым, отсекаю несколько реальных засекреченных разведдонесений о столкновениях между бандеровцами и немцами. Я их действительно видел и не считаю себя вправе выкидывать слово из песни. Впрочем, никакой конкретики там не приводится. В любом случае, вряд ли кто-то сильно удивится, что по результатам прочтения советских документов военного периода и послевоенных протоколов допросов немецких офицеров, картина предстает абсолютно очевидная. И бандеровцы в ней выступают очевидной вспомогательной силой Рейха, выполняющей разведывательные, диверсионные и контрпартизанские действия.
"Решает только Адольф Гитлер".
А теперь - к немецким документам. Отношения с бандеровцами у немцев не заладились с самого начала, когда Бандера во Львове объявил о создании независимой Украины. По этому случаю состоялась запротоколированная беседа между представителями немецкой администрации и украинскими националистами, где авторов незалежной Украины очень жестко приземляют обратно на грешную землю.
Здесь (в документе, провозглашающем независимость - прим. yu_dzin) также говорится, что германский рейх и германский вермахт - ваши союзники. Это неверно: фюрер - единственный человек, который ведет борьбу, и украинских союзников не существует. Возможно, украинцы в восторге от самих себя и чувствуют себя нашими союзниками; но в смысле государственно-правовой терминологии мы не союзники, мы завоеватели советских русских территорий. Здесь миры фантазий, которые не соответствуют реальности и которые могут произвести лишь неблагоприятное впечатление на высшие инстанции рейха.
Финал разговора для Бандеры вряд ли мог закончиться чем-то хорошим:
Степан Бандера и его окружение, 1928 год
Что такое УПА и откуда она взялась?
На оккупированных немцами территориях действует несколько организаций с разным статусом. Одной из них является дивизия СС "Галиция", но о ее деятельности мы сегодня говорить не будем. Куда более нас интересует украинская национальная полиция - шумо (сокращение от "шуцманшафт"). Это украинцы на службе Рейха, подчиняющиеся германским должностным лицам. Одновременно существует сеть подпольных организаций украинских националистов. Из немецких документов картина вырисовывается довольно сложная - речь идет не о единой организации, а о мешанине группировок, которые сплошь и рядом агрессивно конкурируют друг с другом. При этом, с отрядами шумо взаимоотношения выстраиваются самые противоречивые - они запросто могут и выступать для подпольных организаций кадровым резервом и источником оружия, и, при этом, с ними же запросто могут происходить стычки и перестрелки. К 1944 году УПА становится наиболее влиятельной, многочисленной и мощной вооруженной украинской националистической организацией, вырвав первенство у конкурентов. По крайней мере, так ситуацию видят немцы.
УПА возникла осенью 1941 г. на Волыни. В историческом аспекте она является продолжением нелегальной украинской боевой организации, действовавшей еще при господстве Польши и основанной на принципах антибольшевизма, на антирусских и антипольских тенденциях, дополненных антигерманскими нотами еще со времен немецкой оккупации и правления Украиной, впрочем последние сейчас уже в основном преодолены.
В предстоящем конфликте с Советским Союзом украинскому вопросу придается немаловажное значение. Из этого вытекает еще один принципиальный принцип ОУН: необходимость создания собственной армии, которая в определенное будет брошена на чашу весов борьбы. А пока «активная защита» украинского народа от посягательства «оккупантов» возлагается на УПА, которая должна ослаблять Красную Армию методом ведения малой войны, замедлить ее продвижение на запад и тем выиграть время для организации повстанческой армии.
Создание фронта борьбы против немцев было, по украинским взглядам, «противоестественно», так как вряд ли найдется еще два народа, у которых было бы так мало расхождений и так много общих интересов. Однако, дальше более или менее пассивных позиций и эпизодических стычек дело не заходило, при этом запрещалось нападение на военнослужащих германского вермахта, так как не в украинских интересах было какое-либо ослабление основной силы в борьбе с Красной Армией. За несоблюдение этой директивы руководство УПА грозило военным судом. Германия считается естественным союзником украинцев в их борьбе против их обоих исконных врагов: русских и поляков.
Из аналитической справки Рейхсминистерства восточных территорий о создании и деятельности УПА, 2 ноября 1944.
Рейх против Бандеры.
После того, как немцы решают, что дружить с Бандерой им нет никакого интереса, для его сторонников наступают не самые приятные дни.
На служебном участке командира Полиции безопасности и СД Житомира удалось арестовать самых важных функционеров ОУН данной области. Областной руководитель Роман Марчак был расстрелян при попытке к бегству. Было конфисковано около 2 тыс. брошюр и листовок. Под кроватью Марчака был найден наган, заряженный разрывными пулями. Благодаря показаниям одного из арестованных бандеровцев, в подвале одного полностью разрушенного мы смогли обнаружить огромное количество пропагандистских материалов, организационные планы и списки членов организации Житомирской, Киевской, Харьковской и Полтавской областей, а также полный комплект оборудования для изготовления фальшивых паспортов, упакованный в чемоданы и рюкзаки. Также в ходе розыскных мероприятий были изъяты 2 пишущие машинки, на которых печатались пропагандистские материалы.
Сообщение начальника Полиции безопасности и СД, 30 марта 1942.
Как нетрудно видеть, идет вполне типовая подпольная работа, бандеровцы прячут оружие и занимаются активной агитацией. Тем не менее, все донесения немецких полицейских сил в значительной мере перекликаются друг с другом: найдены листовки, подпольные типографии и тому подобная макулатура. Время от времени находят оружие. Заканчивается ли на этом противостояние бандеровцев и Рейха? Не совсем.
В зоне ответственности командира Полиции безопасности и СД Ровно действует террористическая группа, состоящая из приверженцев Бандеры. В Чепеле (район Торчин) неизвестными был расстрелян крестьянин и ранены два его родственника. В тот же день двое вооруженных мужчин захватили сотрудника полиции в Луцке и попытались повесить его с помощью ремня. Комендант охранной команды Луцка получил письмо, в котором ему угрожают убийством. Различные наблюдения и умозаключения указывают на то, что во всех случаях речь идет о шовинистах сторонниках Бандеры, которые убивают и осуществляют меры насилия в отношении украинцев, предавших цели украинских националистов.
Кроме того были арестованы два сторонника бандеровского движения, которые в ходе допросов признались, что весной собирались взорвать мост и осуществлять акты саботажа. Это задание они получили от одного неизвестного из Радомышля. Расследование продолжается.
Сообщение начальника Полиции безопасности и СД, 17 апреля 1942.
При этом не нужно полагать, будто приведенные мной сообщения касаются исключительно бандеровцев. Параллельно этим данным в сообщении от 17 апреля приводятся данные по борьбе с советскими и коммунистическими силами:
- В Киеве арестовано 18 подпольных коммунистических функционеров, выводивших из строя сельскохозяйственную технику и участвовавших в подрывах.
- Под Кристиновкой задержано 1400 человек, сбежавших из лагерей для военнопленных.
- В Днепропетровске предотвращены покушения на начальника милиции и украинского бургомистра, планировавшиеся советскими партизанами.
- В Житомире арестовано 15 советских партизан, планировавших нападение на словацкую и немецкую часть и подрыв склада боеприпасов.
С 1944 года в немецких документах уже окончательно и недвусмысленно видна линия на полное сотрудничество УПА с Вермахтом и прочими силовыми структурами Рейха.
3 мая 1944 г. в чистом поле, под намеченной мною грушей, восточнее Черного леса, состоялась встреча с двумя представителями украинских националистических партизан. Я явился в сопровождении надежного украинского переводчика. Оба партизана, ранее предложившие, что в качестве условного знака будут держать фуражки в руках, точно появились в условное время, держа фуражки в руках и, не доходя 10 шагов, приняли положение «смирно», причем один из них обратился ко мне по-немецки: «Господин крейс-гауптман (Искаж. Kreishauptman (нем.) — капитан округа.), мы являемся представителями украинских партизан и прибыли для того, чтобы Вас проинформировать о возникновении партизанского движения, его целях и взглядах на общее положение, доверяя Вашей рыцарской чести».
Приказ бригаденфюрера СС Бреннера, 12 февраля 1944.Фактически, на протяжении всей своей карьеры бандеровцы (и представители прочих группировок) воевали вовсе не с немцами, каковые попадали под раздачу исключительно спорадически. Главными их врагами можно смело назвать тех украинских коллаборационистов, которые отказывались сотрудничать с самой УПА.
Поэтому нет ничего удивительного в той любезности, с которой немецкие руководители и офицеры общались с бандеровцами: крови между ними практически не было, а в убитых сотрудниках местных администраций и украинской полиции никто в Рейхе, разумеется, большой беды не видел.
Если же резюмировать все вышеперечисленное, то трезвый взгляд на деятельность УПА можно сформулировать примерно так: эта подпольная организация не может считаться полноформатной креатурой Рейха, и своей целью преследовала не обслуживание интересов государства германского, а создание государства украинского. Тем не менее, на всем протяжении войны она в самом худшем для Германии случае являлась источником мелких неприятностей, а куда чаще напрямую помогала Вермахту и иным силовым структурам Рейха в их войне против СССР.