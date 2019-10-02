УПА и бандеровцы в документах Рейха 02 октября 2019 | 08:54 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Информативное, хотя отнюдь не беспристрастное исследование повстанческого движения на Западной Украине в период оккупации фашистами.

Кем были бойцы УПА - борцами за свободу или коллаборационистами на службе Третьего Рейха? Этот вопрос в наши дни по очевидным причинам сверхполитизирован. Фактически, всем известная страна пытается вывести из него едва ли не собственную родословную. При таких раскладах мало удивительного в том, что потоки лжи и совершенно безудержной фантазии бьют фонтанами. Одной из жертв информационной войны пала русская википедия - гарные хлопцы до такой степени забили соответствующие темы откровенной пропагандой, что глаза щиплет.

Я предлагаю зайти в обсуждении этого вопроса с другой стороны - с документальной. А поскольку одна из сторон развернувшейся вокруг УПА баталии объявляет любую советскую документацию ложной по умолчанию, смотреть мы будем документы Рейха, преимущественно - секретные. Как и кем видели Бандеру, УПА и вообще украинских националистов сами немцы?













"Решает только Адольф Гитлер".



А теперь - к немецким документам. Отношения с бандеровцами у немцев не заладились с самого начала, когда Бандера во Львове объявил о создании независимой Украины. По этому случаю состоялась запротоколированная беседа между представителями немецкой администрации и украинскими националистами, где авторов незалежной Украины очень жестко приземляют обратно на грешную землю.



Здесь (в документе, провозглашающем независимость - прим. yu_dzin) также говорится, что германский рейх и германский вермахт - ваши союзники. Это неверно: фюрер - единственный человек, который ведет борьбу, и украинских союзников не существует. Возможно, украинцы в восторге от самих себя и чувствуют себя нашими союзниками; но в смысле государственно-правовой терминологии мы не союзники, мы завоеватели советских русских территорий. Здесь миры фантазий, которые не соответствуют реальности и которые могут произвести лишь неблагоприятное впечатление на высшие инстанции рейха.



Финал разговора для Бандеры вряд ли мог закончиться чем-то хорошим:

Бандера: Я хочу еще раз заявить и дать понять, что, отдавая все свои приказы, я не опирался на приказ или согласие со стороны какой-либо немецкой инстанции. Во всех приказах, которые я отдал, я опирался не на какие-либо немецкие инстанции или согласие немецких инстанций, а только на мандат, полученный мною от украинцев. Строительство и организация украинской жизни возможны, в первую очередь, руками украинцев на территории, населенной украинцами, и, разумеется, это может произойти только тогда, когда будут привлечены к этому украинские факторы. Я считаю, что пока это может произойти лишь в согласии с немцами. Кундт : Что там будет происходить, решает только Адольф Гитлер. Запись беседы представителей немецкой администрации и вермахта, членов Украинского национального комитета и С. Бандеры о незаконности провозглашения независимого украинского государства и создания его правительства, 3 июля 1941.По результатам беседы Бандера сначала попадает под домашний арест, затем - в концлагерь Заксенхаузен.



Степан Бандера и его окружение, 1928 год



Что такое УПА и откуда она взялась?



На оккупированных немцами территориях действует несколько организаций с разным статусом. Одной из них является дивизия СС "Галиция", но о ее деятельности мы сегодня говорить не будем. Куда более нас интересует украинская национальная полиция - шумо (сокращение от "шуцманшафт"). Это украинцы на службе Рейха, подчиняющиеся германским должностным лицам. Одновременно существует сеть подпольных организаций украинских националистов. Из немецких документов картина вырисовывается довольно сложная - речь идет не о единой организации, а о мешанине группировок, которые сплошь и рядом агрессивно конкурируют друг с другом. При этом, с отрядами шумо взаимоотношения выстраиваются самые противоречивые - они запросто могут и выступать для подпольных организаций кадровым резервом и источником оружия, и, при этом, с ними же запросто могут происходить стычки и перестрелки. К 1944 году УПА становится наиболее влиятельной, многочисленной и мощной вооруженной украинской националистической организацией, вырвав первенство у конкурентов. По крайней мере, так ситуацию видят немцы.



УПА возникла осенью 1941 г. на Волыни. В историческом аспекте она является продолжением нелегальной украинской боевой организации, действовавшей еще при господстве Польши и основанной на принципах антибольшевизма, на антирусских и антипольских тенденциях, дополненных антигерманскими нотами еще со времен немецкой оккупации и правления Украиной, впрочем последние сейчас уже в основном преодолены.



В предстоящем конфликте с Советским Союзом украинскому вопросу придается немаловажное значение. Из этого вытекает еще один принципиальный принцип ОУН: необходимость создания собственной армии, которая в определенное будет брошена на чашу весов борьбы. А пока «активная защита» украинского народа от посягательства «оккупантов» возлагается на УПА, которая должна ослаблять Красную Армию методом ведения малой войны, замедлить ее продвижение на запад и тем выиграть время для организации повстанческой армии.



Создание фронта борьбы против немцев было, по украинским взглядам, «противоестественно», так как вряд ли найдется еще два народа, у которых было бы так мало расхождений и так много общих интересов. Однако, дальше более или менее пассивных позиций и эпизодических стычек дело не заходило, при этом запрещалось нападение на военнослужащих германского вермахта, так как не в украинских интересах было какое-либо ослабление основной силы в борьбе с Красной Армией. За несоблюдение этой директивы руководство УПА грозило военным судом. Германия считается естественным союзником украинцев в их борьбе против их обоих исконных врагов: русских и поляков.



Из аналитической справки Рейхсминистерства восточных территорий о создании и деятельности УПА, 2 ноября 1944.







Рейх против Бандеры.



После того, как немцы решают, что дружить с Бандерой им нет никакого интереса, для его сторонников наступают не самые приятные дни.



На служебном участке командира Полиции безопасности и СД Житомира удалось арестовать самых важных функционеров ОУН данной области. Областной руководитель Роман Марчак был расстрелян при попытке к бегству. Было конфисковано около 2 тыс. брошюр и листовок. Под кроватью Марчака был найден наган, заряженный разрывными пулями. Благодаря показаниям одного из арестованных бандеровцев, в подвале одного полностью разрушенного мы смогли обнаружить огромное количество пропагандистских материалов, организационные планы и списки членов организации Житомирской, Киевской, Харьковской и Полтавской областей, а также полный комплект оборудования для изготовления фальшивых паспортов, упакованный в чемоданы и рюкзаки. Также в ходе розыскных мероприятий были изъяты 2 пишущие машинки, на которых печатались пропагандистские материалы.

Сообщение начальника Полиции безопасности и СД, 30 марта 1942.



Как нетрудно видеть, идет вполне типовая подпольная работа, бандеровцы прячут оружие и занимаются активной агитацией. Тем не менее, все донесения немецких полицейских сил в значительной мере перекликаются друг с другом: найдены листовки, подпольные типографии и тому подобная макулатура. Время от времени находят оружие. Заканчивается ли на этом противостояние бандеровцев и Рейха? Не совсем.



В зоне ответственности командира Полиции безопасности и СД Ровно действует террористическая группа, состоящая из приверженцев Бандеры. В Чепеле (район Торчин) неизвестными был расстрелян крестьянин и ранены два его родственника. В тот же день двое вооруженных мужчин захватили сотрудника полиции в Луцке и попытались повесить его с помощью ремня. Комендант охранной команды Луцка получил письмо, в котором ему угрожают убийством. Различные наблюдения и умозаключения указывают на то, что во всех случаях речь идет о шовинистах сторонниках Бандеры, которые убивают и осуществляют меры насилия в отношении украинцев, предавших цели украинских националистов.



Кроме того были арестованы два сторонника бандеровского движения, которые в ходе допросов признались, что весной собирались взорвать мост и осуществлять акты саботажа. Это задание они получили от одного неизвестного из Радомышля. Расследование продолжается.

Сообщение начальника Полиции безопасности и СД, 17 апреля 1942.



При этом не нужно полагать, будто приведенные мной сообщения касаются исключительно бандеровцев. Параллельно этим данным в сообщении от 17 апреля приводятся данные по борьбе с советскими и коммунистическими силами: В Киеве арестовано 18 подпольных коммунистических функционеров, выводивших из строя сельскохозяйственную технику и участвовавших в подрывах.

Под Кристиновкой задержано 1400 человек, сбежавших из лагерей для военнопленных.

В Днепропетровске предотвращены покушения на начальника милиции и украинского бургомистра, планировавшиеся советскими партизанами.

В Житомире арестовано 15 советских партизан, планировавших нападение на словацкую и немецкую часть и подрыв склада боеприпасов. Картина складывается достаточно целостная: никаким дружелюбием в адрес бандеровцев немецкие документы 1942-43 годов не отличаются. Тем не менее, на фоне лютого трэша, который постоянно организуют просоветские партизанские отряды, бандеровцы выглядят едва ли не восторженными гимназистами, печатающими листовки. Единственное упоминание хоть чего-то выходящего за пределы агитпропа - информация о двух бандеровцах, признавшихся в подготовке подрыва моста. Другое дело, что неизбежно встает вопрос, сколько времени вдумчивой работы напильником по зубам потребовалось немцам, чтобы это признание получить, и насколько такому признанию можно верить. На этот вопрос у меня, разумеется, ответа нет.А вот выдержки из информационной записки Тараса Боровца - руководителя одной из украинских националистических группировок - в Главное политическое управление в Берлине от 8 ноября 1944: Она (группировка "Полесская Сечь" - прим. yu_dzin) всеми мерами боролась против большевистских банд. Она очистила Полесье от банд и насадила новую администрацию, которую признали и немецкие военные власти (113 дивизия и др.) С образованием немецкого гражданского управления (ноябрь 1941 г.) «Полесская Сечь» была распущена. Часть бойцов перешла в полицию, а остальные разошлись по селам. Вся проделанная до этого времени работа шла на пользу немцам. Ко мне явились в первую очередь те украинцы, которых притесняло и репрессировало немецкое управление. Свою задачу мы видели в том, чтобы организовать повстанческую армию, которая должна была стать зародышем будущей украинской армии. В лесах были организованы курсы офицеров и подофицеров, санитаров т.п. В то время мы не бились против немцев, так как немцы воевали с нашим главным врагом: Россией и коммунизмом. Части Украинской Повстанческой Армии, сокращенно УПА, выступая на оборону населения, стали биться с бандами и советскими парашютистами. Сейчас же после этого началась широкая акция против немецкого гражданского управления и против национальных меньшинств на Украине. В первую очередь террор был направлен против поляков. (Ну разумеется, из кого еще, как не из поляков, состояло немецкое гражданское управление на Украине!)

Той же осенью 1942 г. я вел переговоры с представителем Москвы полковником ЛУКИНЫМ. Он прилетел к нам специальным самолетом. Большевики предложили нам присоединиться к советским партизанам. В этом случае они обязались снабжать нас с самолетов оружием, запасными частями, имуществом связи и т.п. Мы должны были заявить о своей солидарности с ними. Они предложили, чтобы мы сообща убили рейхкомиссара КОХА. Советское предложение мы отклонили, в связи с чем советские партизаны объявили нам войну, как агентам Гитлера. Дружба и взаимопонимание.



С 1944 года в немецких документах уже окончательно и недвусмысленно видна линия на полное сотрудничество УПА с Вермахтом и прочими силовыми структурами Рейха.



3 мая 1944 г. в чистом поле, под намеченной мною грушей, восточнее Черного леса, состоялась встреча с двумя представителями украинских националистических партизан. Я явился в сопровождении надежного украинского переводчика. Оба партизана, ранее предложившие, что в качестве условного знака будут держать фуражки в руках, точно появились в условное время, держа фуражки в руках и, не доходя 10 шагов, приняли положение «смирно», причем один из них обратился ко мне по-немецки: «Господин крейс-гауптман (Искаж. Kreishauptman (нем.) — капитан округа.), мы являемся представителями украинских партизан и прибыли для того, чтобы Вас проинформировать о возникновении партизанского движения, его целях и взглядах на общее положение, доверяя Вашей рыцарской чести».

На мой вопрос настроены ли украинские партизаны враждебно к украинской полиции, как это можно было бы заключить из убийства 9 украинских комендантов полиции и людей из крайсгауптманшафта в Станиславе, они ответили: «Наша организация, после точной проверки, приговорила украинских полицейских к смерти только тогда, когда было установлено, что они виноваты в национальной измене». На вопрос находят ли они лучшей анархию нежели порядок, охраняемый полицией, последовал отрицательный ответ, но одновременно они подчеркнули желание реформ. В заключение руководитель боевой группы сообщил последние данные его разведки, согласно которым между Майданом, Гутой и Беднаровом находится в процессе формирования один большевистский партизанский отряд. Оттуда можно ожидать актов саботажа. Украинские партизаны опасаются, чтобы в случае нападения большевистских партизан на армию, последняя, преследуя большевиков, может выступить также против украинских партизан, так как внешне их нельзя отличить. Я порекомендовал им установить для себя внешний признак и мне об этом сообщить. Сообщение Станиславского окружного крайсгауптмана губернатору дистрикта Галиция во Львове о переговорах с украинскими националистами, 7 мая 1944. Начатые в районе Деражно переговоры с руководителями национальной Украинской повстанческой армией были успешно проведены также в районе Верба. Достигнута договоренность: Немецкие части не подвергаются нападению со стороны «УПА». «УПА» засылает лазутчиков, преимущественно девушек, в занятые врагом районы, и сообщает результаты Развед. отделу Боевой группы. Пленные Красной Армии, а также советские партизаны препровождаются в развед. отдел для допроса; местные чуждые элементы используются Боевой Группой на работах. Чтобы не мешать этому необходимому взаимодействию Приказываю: 1. Агентам «УПА», которые имеют удостоверения за подписью «капитан Феликс», или тем, кто выдает себя за членов «УПА», разрешать беспрепятственный проход; оружие оставлять при них. По требованию агента предоставлять им быстрейший доступ в развед. отдел. 2. Члены частей «УПА» при встрече с немецкими частями для опознавания подымают левую руку с раздвинутыми пальцами к лицу; таковых не задерживать, это означает их взаимопонимание. 3. Со стороны «УПА» имеются жалобы на то, что немецкие полицейские регулярные части производят самовольную реквизицию, особенно домашней птицы. В связи с этим, согласно приказа от 11 февраля 1944 г. - командиры частей привлекаются за эти дикие реквизиции, чтобы таковые прекратились. Я предлагаю зайти в обсуждении этого вопроса с другой стороны - с документальной. А поскольку одна из сторон развернувшейся вокруг УПА баталии объявляет любую советскую документацию ложной по умолчанию, смотреть мы будем документы Рейха, преимущественно - секретные. Как и кем видели Бандеру, УПА и вообще украинских националистов сами немцы? Начну я с откровенного курьеза. Дело в том, что поставив условием отказ от советской документации, я, тем самым, отсекаю несколько реальных засекреченных разведдонесений о столкновениях между бандеровцами и немцами. Я их действительно видел и не считаю себя вправе выкидывать слово из песни. Впрочем, никакой конкретики там не приводится. В любом случае, вряд ли кто-то сильно удивится, что по результатам прочтения советских документов военного периода и послевоенных протоколов допросов немецких офицеров, картина предстает абсолютно очевидная. И бандеровцы в ней выступают очевидной вспомогательной силой Рейха, выполняющей разведывательные, диверсионные и контрпартизанские действия."Решает только Адольф Гитлер".А теперь - к немецким документам. Отношения с бандеровцами у немцев не заладились с самого начала, когда Бандера во Львове объявил о создании независимой Украины. По этому случаю состоялась запротоколированная беседа между представителями немецкой администрации и украинскими националистами, где авторов незалежной Украины очень жестко приземляют обратно на грешную землю.Здесь (в документе, провозглашающем независимость - прим. yu_dzin) также говорится, что германский рейх и германский вермахт - ваши союзники. Это неверно: фюрер - единственный человек, который ведет борьбу, и украинских союзников не существует. Возможно, украинцы в восторге от самих себя и чувствуют себя нашими союзниками; но в смысле государственно-правовой терминологии мы не союзники, мы завоеватели советских русских территорий. Здесь миры фантазий, которые не соответствуют реальности и которые могут произвести лишь неблагоприятное впечатление на высшие инстанции рейха.Финал разговора для Бандеры вряд ли мог закончиться чем-то хорошим:Запись беседы представителей немецкой администрации и вермахта, членов Украинского национального комитета и С. Бандеры о незаконности провозглашения независимого украинского государства и создания его правительства, 3 июля 1941.По результатам беседы Бандера сначала попадает под домашний арест, затем - в концлагерь Заксенхаузен.Степан Бандера и его окружение, 1928 годЧто такое УПА и откуда она взялась?На оккупированных немцами территориях действует несколько организаций с разным статусом. Одной из них является дивизия СС "Галиция", но о ее деятельности мы сегодня говорить не будем. Куда более нас интересует украинская национальная полиция - шумо (сокращение от "шуцманшафт"). Это украинцы на службе Рейха, подчиняющиеся германским должностным лицам. Одновременно существует сеть подпольных организаций украинских националистов. Из немецких документов картина вырисовывается довольно сложная - речь идет не о единой организации, а о мешанине группировок, которые сплошь и рядом агрессивно конкурируют друг с другом. При этом, с отрядами шумо взаимоотношения выстраиваются самые противоречивые - они запросто могут и выступать для подпольных организаций кадровым резервом и источником оружия, и, при этом, с ними же запросто могут происходить стычки и перестрелки. К 1944 году УПА становится наиболее влиятельной, многочисленной и мощной вооруженной украинской националистической организацией, вырвав первенство у конкурентов. По крайней мере, так ситуацию видят немцы.УПА возникла осенью 1941 г. на Волыни. В историческом аспекте она является продолжением нелегальной украинской боевой организации, действовавшей еще при господстве Польши и основанной на принципах антибольшевизма, на антирусских и антипольских тенденциях, дополненных антигерманскими нотами еще со времен немецкой оккупации и правления Украиной, впрочем последние сейчас уже в основном преодолены.В предстоящем конфликте с Советским Союзом украинскому вопросу придается немаловажное значение. Из этого вытекает еще один принципиальный принцип ОУН: необходимость создания собственной армии, которая в определенное будет брошена на чашу весов борьбы. А пока «активная защита» украинского народа от посягательства «оккупантов» возлагается на УПА, которая должна ослаблять Красную Армию методом ведения малой войны, замедлить ее продвижение на запад и тем выиграть время для организации повстанческой армии.Создание фронта борьбы против немцев было, по украинским взглядам, «противоестественно», так как вряд ли найдется еще два народа, у которых было бы так мало расхождений и так много общих интересов. Однако, дальше более или менее пассивных позиций и эпизодических стычек дело не заходило, при этом запрещалось нападение на военнослужащих германского вермахта, так как не в украинских интересах было какое-либо ослабление основной силы в борьбе с Красной Армией. За несоблюдение этой директивы руководство УПА грозило военным судом. Германия считается естественным союзником украинцев в их борьбе против их обоих исконных врагов: русских и поляков.Из аналитической справки Рейхсминистерства восточных территорий о создании и деятельности УПА, 2 ноября 1944.Рейх против Бандеры.После того, как немцы решают, что дружить с Бандерой им нет никакого интереса, для его сторонников наступают не самые приятные дни.На служебном участке командира Полиции безопасности и СД Житомира удалось арестовать самых важных функционеров ОУН данной области. Областной руководитель Роман Марчак был расстрелян при попытке к бегству. Было конфисковано около 2 тыс. брошюр и листовок. Под кроватью Марчака был найден наган, заряженный разрывными пулями. Благодаря показаниям одного из арестованных бандеровцев, в подвале одного полностью разрушенного мы смогли обнаружить огромное количество пропагандистских материалов, организационные планы и списки членов организации Житомирской, Киевской, Харьковской и Полтавской областей, а также полный комплект оборудования для изготовления фальшивых паспортов, упакованный в чемоданы и рюкзаки. Также в ходе розыскных мероприятий были изъяты 2 пишущие машинки, на которых печатались пропагандистские материалы.Сообщение начальника Полиции безопасности и СД, 30 марта 1942.Как нетрудно видеть, идет вполне типовая подпольная работа, бандеровцы прячут оружие и занимаются активной агитацией. Тем не менее, все донесения немецких полицейских сил в значительной мере перекликаются друг с другом: найдены листовки, подпольные типографии и тому подобная макулатура. Время от времени находят оружие. Заканчивается ли на этом противостояние бандеровцев и Рейха? Не совсем.В зоне ответственности командира Полиции безопасности и СД Ровно действует террористическая группа, состоящая из приверженцев Бандеры. В Чепеле (район Торчин) неизвестными был расстрелян крестьянин и ранены два его родственника. В тот же день двое вооруженных мужчин захватили сотрудника полиции в Луцке и попытались повесить его с помощью ремня. Комендант охранной команды Луцка получил письмо, в котором ему угрожают убийством. Различные наблюдения и умозаключения указывают на то, что во всех случаях речь идет о шовинистах сторонниках Бандеры, которые убивают и осуществляют меры насилия в отношении украинцев, предавших цели украинских националистов.Кроме того были арестованы два сторонника бандеровского движения, которые в ходе допросов признались, что весной собирались взорвать мост и осуществлять акты саботажа. Это задание они получили от одного неизвестного из Радомышля. Расследование продолжается.Сообщение начальника Полиции безопасности и СД, 17 апреля 1942.При этом не нужно полагать, будто приведенные мной сообщения касаются исключительно бандеровцев. Параллельно этим данным в сообщении от 17 апреля приводятся данные по борьбе с советскими и коммунистическими силами:Картина складывается достаточно целостная: никаким дружелюбием в адрес бандеровцев немецкие документы 1942-43 годов не отличаются. Тем не менее, на фоне лютого трэша, который постоянно организуют просоветские партизанские отряды, бандеровцы выглядят едва ли не восторженными гимназистами, печатающими листовки. Единственное упоминание хоть чего-то выходящего за пределы агитпропа - информация о двух бандеровцах, признавшихся в подготовке подрыва моста. Другое дело, что неизбежно встает вопрос, сколько времени вдумчивой работы напильником по зубам потребовалось немцам, чтобы это признание получить, и насколько такому признанию можно верить. На этот вопрос у меня, разумеется, ответа нет.А вот выдержки из информационной записки Тараса Боровца - руководителя одной из украинских националистических группировок - в Главное политическое управление в Берлине от 8 ноября 1944:Сейчас же после этого началась широкая акция против немецкого гражданского управления и против национальных меньшинств на Украине. В первую очередь террор был направлен против поляков. (Ну разумеется, из кого еще, как не из поляков, состояло немецкое гражданское управление на Украине!)Дружба и взаимопонимание.С 1944 года в немецких документах уже окончательно и недвусмысленно видна линия на полное сотрудничество УПА с Вермахтом и прочими силовыми структурами Рейха.3 мая 1944 г. в чистом поле, под намеченной мною грушей, восточнее Черного леса, состоялась встреча с двумя представителями украинских националистических партизан. Я явился в сопровождении надежного украинского переводчика. Оба партизана, ранее предложившие, что в качестве условного знака будут держать фуражки в руках, точно появились в условное время, держа фуражки в руках и, не доходя 10 шагов, приняли положение «смирно», причем один из них обратился ко мне по-немецки: «Господин крейс-гауптман (Искаж. Kreishauptman (нем.) — капитан округа.), мы являемся представителями украинских партизан и прибыли для того, чтобы Вас проинформировать о возникновении партизанского движения, его целях и взглядах на общее положение, доверяя Вашей рыцарской чести».Сообщение Станиславского окружного крайсгауптмана губернатору дистрикта Галиция во Львове о переговорах с украинскими националистами, 7 мая 1944. Приказ бригаденфюрера СС Бреннера, 12 февраля 1944.Фактически, на протяжении всей своей карьеры бандеровцы (и представители прочих группировок) воевали вовсе не с немцами, каковые попадали под раздачу исключительно спорадически. Главными их врагами можно смело назвать тех украинских коллаборационистов, которые отказывались сотрудничать с самой УПА.

Поэтому нет ничего удивительного в той любезности, с которой немецкие руководители и офицеры общались с бандеровцами: крови между ними практически не было, а в убитых сотрудниках местных администраций и украинской полиции никто в Рейхе, разумеется, большой беды не видел.



Если же резюмировать все вышеперечисленное, то трезвый взгляд на деятельность УПА можно сформулировать примерно так: эта подпольная организация не может считаться полноформатной креатурой Рейха, и своей целью преследовала не обслуживание интересов государства германского, а создание государства украинского. Тем не менее, на всем протяжении войны она в самом худшем для Германии случае являлась источником мелких неприятностей, а куда чаще напрямую помогала Вермахту и иным силовым структурам Рейха в их войне против СССР. Отсюда



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