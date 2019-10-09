Кроме того, по словам Малпасса, слишком вялый рост инвестиций в большинстве развивающихся стран не позволяет рассчитывать на существенное увеличение доходов в будущем.

В условиях замедления роста экономики странам необходимо проводить "четкие структурные реформы", в том числе усиливать верховенство права с тем, чтобы частные компании могли конкурировать с государственными предприятиями, отметил глава ВБ.

"Для многих стран это означает открытие их закрытых и защищенных рынков, обеспечение возможности рыночным силам определять уровень цен и либерализацию потоков капитала", - сказал он, добавив, что это способствовало бы привлечению большего объема инвестиций как иностранных, так и внутренних.

Напомним, что из-за торговой войны Китая и США рост ВВП в 2020 упадет до минимального за семь лет.

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