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Закон о трансплантации: государство не в состоянии реализовывать принятые законы

09 октября 2019 | 10:00

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Одна из причин - отсутствие Единой государственной информационной системы трансплантации.


В Верховной раде объяснили, почему в Украине до сих пор не заработал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку". Об этом рассказала заместитель главы комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, глава подкомитета по вопросам трансплантации и современных медицинских технологий Оксана Дмитриева, передает информационное управление аппарата ВР.

По ее словам, закон пока не заработал из-за неготовности подзаконной нормативно-правовой базы.

"Закон пока не заработал из-за неготовности подзаконной нормативно-правовой базы для этого и отсутствие Единой государственной информационной системы трансплантации, с деятельностью которой связана реализация большинства его норм. Верховной радой 28 февраля 2019 года был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку", которым отсрочено дату создания Единой государственной информационной системы трансплантации до 1 января 2020 года", - сказано в сообщении.

Замглавы комитета также подчеркнула, что не было социальной рекламы, которая бы объясняла важность и развеивала существующие в обществе мифы по поводу трансплантации.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что ежегодно в Украине нуждаются в трансплантации органов по жизненным показаниям до 5000 человек.



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