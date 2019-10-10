|
США виштовхують Росію з нафтового ринку
10 октября 2019 | 13:46
распечатать комментарии [0] добавить в
США продолжают наращивать производство сланцевой нефти со скоростью, превышающей мировой спрос. На минувшей неделе нефтедобыча в Штатах вышла на новый рекорд. В среднем нефтяники качали 12,6 млн баррелей в сутки - на 200 тысяч больше, чем неделей ранее, и на 1,4 млн больше, чем на ту же дату год назад, следует из данных Управления энергетической информации.
Около 70% всей добычи - 8,8 млн баррелей в сутки - дали 7 сланцевых бассейнов, крупнейшйй из которых - Permian - обеспечил каждый третий извлеченный на поверхность баррель (4,4 млн в сутки). Еще 473 тысячи баррелей добывалось Аляске, а остаток - на глубоководных платформах в Мексиканском заливе и мелких месторождениях в материковой части США.
Каждый четвертый добытый баррель ушел на экспорт (3,4 млн в день), объемы которого выросли на 18% за неделю и вплотную приблизились к историческому рекорду, поставленному в июне (3,7 млн баррелей в день).
также читайте
[04.10.2019]
[04.10.2019]
|
по теме
Крупнейших производителей сигарет оштрафовали на миллиарды гривен
10. 10. 2019 | 14:34
АМКУ оштрафовал "Филипп Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки".
Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе
10. 10. 2019 | 14:28
В Украине планируют сделать три платные дороги
09. 10. 2019 | 17:48
Платными хотят сделать дороги Львов-Краковец, киевская кольцевая и Белая Церковь-Киев.
Закон о трансплантации: государство не в состоянии реализовывать принятые законы
09. 10. 2019 | 10:00
Одна из причин - отсутствие Единой государственной информационной системы трансплантации.
Всемирный банк прогнозирует замедление экономического роста уже в 2019 году
09. 10. 2019 | 08:47
Перспективы роста мировой экономики ухудшаются на фоне неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС, торговой напряженности и экономического спада в Европе. Об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс, пишет газета Financial Times.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»