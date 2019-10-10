США виштовхують Росію з нафтового ринку

10 октября 2019 | 13:46

США продолжают наращивать производство сланцевой нефти со скоростью, превышающей мировой спрос. На минувшей неделе нефтедобыча в Штатах вышла на новый рекорд. В среднем нефтяники качали 12,6 млн баррелей в сутки - на 200 тысяч больше, чем неделей ранее, и на 1,4 млн больше, чем на ту же дату год назад, следует из данных Управления энергетической информации.

Около 70% всей добычи - 8,8 млн баррелей в сутки - дали 7 сланцевых бассейнов, крупнейшйй из которых - Permian - обеспечил каждый третий извлеченный на поверхность баррель (4,4 млн в сутки). Еще 473 тысячи баррелей добывалось Аляске, а остаток - на глубоководных платформах в Мексиканском заливе и мелких месторождениях в материковой части США. Каждый четвертый добытый баррель ушел на экспорт (3,4 млн в день), объемы которого выросли на 18% за неделю и вплотную приблизились к историческому рекорду, поставленному в июне (3,7 млн баррелей в день).



Покупателями американской нефти стали более 30 стран, а крупнейшим из них впервые в истории оказался Евросоюз: поставки в ЕС достигли рекордных 1,8 млн баррелей день, подскочив вдвое за неделю. На сланцевую нефть пришлось 13,4% потребления в Европе, которое Минэнерго США оценивает в 14,2 млн баррелей в сутки.



И это только начало процесса, который грозит перекроить рынок «черного золота», предупреждают аналитики Citigroup: в ближайшие полтора года будут запущены трубопроводы от месторождений Permian к портам восточного побережья США, в результате на рынок хлынет поток американской нефти в объеме еще 2 млн баррелей в сутки.



В августе начал работу трубопровод Epic и завершена первая нитка трубопровода Cactus II. Он будет качать нефть к техасскому порту Корпус-Кристи, где терминалы для экспорта строит один из крупнейших нефтетрейдеров мира Trafigura.



К октябрю, по плану, должен быть введён еще один трубопровод Permian Express IV, а в декабре - Gray Oak. Тогда же планируется завершить терминал для отгрузки нефти во Фрипорте. По прогнозу Citi, новые мощности позволят увеличить экспорт нефти еще на 1 млн баррелей в сутки до конца текущего года и на столько же - в следующем. С поставками в 5,4 млн баррелей в сутки США догонят по экспорту нефти Россию к концу 2020-го.



Решение проблемы трубопроводов даст новой толчок добыче в Permian - объемы будут расти на 1 млн баррелей в сутки каждый год, а к 2023-му выйдут на 8 млн баррелей, прогнозирует аналитики Citi Эрик Ли. На данный момент планы США по расширению инфраструктуры рассчитаны до 2022 года