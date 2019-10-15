ТЕМА

74-летняя звезда велоспорта госпитализирован после падения велосипеда

15 октября 2019 | 08:47

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74-летний ветеран совершал велопробег со своими друзьями недалеко от города Дендермонде.


Меркс – пятикратный победитель "Тур де Франс" (1969-1972, 1974), пятикратный победитель "Джиро д'Италия" (1968, 1970, 1972-1974), победитель "Вуэльты" (1973), трехкратный чемпион мира (1967, 1971 , 1974).



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