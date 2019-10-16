ТЕМА

«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник

16 октября 2019 | 12:42

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«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, сообщил начальник департамента N335 Павел Крылов.


 

По его словам, их отключили "дистанционно", и теперь эти компрессоры "стоят мертвым грузом, не работают до сих пор". "Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.

Взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства, предложение уже представило казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор»


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