«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник

16 октября 2019 | 12:42

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, сообщил начальник департамента N335 Павел Крылов.

По его словам, их отключили "дистанционно", и теперь эти компрессоры "стоят мертвым грузом, не работают до сих пор". "Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.



Взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства, предложение уже представило казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор»