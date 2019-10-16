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«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник
16 октября 2019 | 12:42
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«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, сообщил начальник департамента N335 Павел Крылов.
Взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства, предложение уже представило казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор»
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