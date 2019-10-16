В Панаме открыли дело против Портнова, - адвокат Порошенко

Прокуратурой Панамы начато уголовное производство против Андрея Портнова за подачу заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения. Об этом сообщил на пресс-конференции адвокат пятого президента Украины

"13 октября было зарегистрировано производство по заявлению адвокатов Порошенко против Портнова за совершение им преступления, предусмотренного статьей № 384 УК Панамы "за подачу заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения", – сообщил адвокат.

"Мы настаиваем на том, что решение принятое, панамской прокуратурой, является правильным, что оно является обоснованным. И, в принципе, это неплохой пример для Государственного бюро расследований Украины, потому что в этой ситуации панамская прокуратура разобралась за два месяца, а ГБР почему-то такого термина не хватает", – добавил Новиков.

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы другой страны гораздо быстрее смогли разобраться в том, что Портнов подает заведомо ложную информацию.

"Далекая Панама довольно быстро дала надлежащую оценку тем вымыслам, которые пишет господин Портнов. Мы очень надеемся, что наши панамские коллеги быстрее даже, чем мы здесь, справятся с тем, чтобы привлечь к установленной панамским законом ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, за клевету, за распространение фейк-ньюз так называемых. Насколько мы поняли наших коллег – эти вещи являются уголовно наказуемыми в Панаме", – сказал Головань.

Он также добавил: "Здесь не очень хорошо выглядит украинская правоохранительная система, которая уже несколько месяцев продолжает толочь воду в ступе из этих абсолютно пустых, рассматривая и "расследуя" в кавычках эти абсолютно пустые заявления. В Украине есть чиновники, которые сидят в офисе президента, которые называют заявителя своим многолетним другом, и даже в интервью поддерживают и делают замечания, что в его заявлениях есть что-то по делу".

"Мы тоже, здесь в Украине, поставили вопрос о привлечении господина Портнова к ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении. Было соответствующее производство возбуждено, было молниеносно оно закрыто следователями Нацполиции. Украинская правоохранительная система по политическим причинам, по причинам предвзятости и неправового характера, выглядит не красиво в сравнении с правоохранительной системой Панамы", – подчеркнул Головань.

РБК