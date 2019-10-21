В Гондурасе вспыхнули протесты после осуждения брата президента за торговлю наркотиками

21 октября 2019 | 08:09

В Гондурасе тысячи жителей вышли 19 октября на протесты после того, как в США суд Нью-Йорка осудил брата президента Гондураса за торговлю наркотиками. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Протесты начались после того, как пятницу Хуан Антонио “Тони” Эрнандес (младший брат президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса) был осужден судом Нью-Йорка в рамках дела о торговле наркотиками, которое было названо американской прокуратурой “делом о незаконном обороте наркотиками, спонсированом государством (Гондурасом — ред.)”. Тони Эрнандесу грозит пожизненное заключение.

После признания Эрнандеса младшего виновным тысячи жителей Гондураса вышли на улицы. Протестующие перекрыли ключевые дороги в половине из 18 провинций страны. Беспорядки охватили несколько населенных пунктов, но полиция не сообщает о задержанных.

Президент Эрнандес настаивает на том, что приговор не против Гондураса и правительство страны борется с незаконным оборотом наркотиков. В субботу он принял участие в параде в честь вооруженных сил страны и разместил в социальных сетях свои фотографии, на которых он улыбался рядом с Временным поверенным в делах США в Гондурасе. Эрнандес заявил, что работает над укреплением связей между двумя государствами для борьбы с наркоторговлей.

Президент Гондураса заявил, что обвинения его брата в участии в торговле наркотиками были инспирированы гондурасскими наркоторговцами, экстрадированными в США.

Эрнандес вступил в должность президента на второй четырехлетний срок в январе 2018 года, несмотря на конституционный запрет на переизбрание.

Осужденные торговцы наркотиками в ходе судебного разбирательства в США против его брата утверждали, что они участвовали в обеих кампаниях Эрнандеса на пост президента, в ответ на обещание Эрнандеса защищать их бизнес.

Имя президента Гондураса не раз фигурирует в материала дела, расследуемого в США, в рамках которого его брат признан виновным в наркоторговле, однако никаких официальных обвинений высокопоставленному чиновнику власти США не выдвигали.

Сын предыдущего президента Гондураса Порфирио Лобо, в 2017 году признался, что является частью сети по торговле наркотиками и был приговорен к 24 годам лишения свободы в США.

УНН