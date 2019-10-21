Власти Чили ввели чрезвычайное положение из-за протестов против увеличения стоимости проезда в метро

“Решение предусматривает контроль за входом и выходом из зоны, в которой было объявлено чрезвычайное положение, а также за передвижением по ней до 07:00 (13:00 Киев) 20 октября для того, чтобы гарантировать спокойствие и порядок в регионе. Это означает, что люди должны находиться в своих домах в эти часы”, — говорится в заявлении.

Протесты, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (примерно 0,04 доллара США — ред) до максимума в 850 песо (примерно 1,2 доллара — ред). Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов. Были задержаны более 300 человек.

В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил в столице чрезвычайное положение и отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Источник: УНН