Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", - написал Тимофей Милованов.

"Страна"