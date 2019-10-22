ХИМАТАКА В "БОРИСПОЛЕ": СВЫШЕ ПЯТИДЕСЯТИ ПОСТРАДАВШИХ

Как сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook, в 18:20 в Службу поступило сообщение о резком запахе аммиака в аэропорту. В связи с чем по состоянию на 20:00 работа аэропорта была приостановлена.



«Отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС осуществлен забор проб воздуха для установления наличия опасных веществ. По результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций)», - говорится в сообщении.



По состоянию на 20:11, по информации сменного начальника «Борисполя», работа аэропорта была возобновлена.



«Один сотрудник авиакомпании «Скай Ап» доставлен в лечебное учреждение. Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте», - говорится в сообщении.



Как сообщалось, сегодня, 21 октября, аэропорт «Борисполь» приостанавливал обслуживание из-за угрозы отравления. «В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиакосодержащими веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ», - отмечалось в сообщении. В аэропорту работали сотрудники ГСЧС, которые сделали выводы, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. После чего работа аэропорта была возобновлена.

"Досье"