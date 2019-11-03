ТЕМА

У русских осталось нефти на 33 года

03 ноября 2019 | 08:56

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Минприроды подготовило доклад об итогах инвентаризации месторождений углеводородов.


Министерство природных ресурсов и экологии направило в министерство энергетики России доклад об итогах инвентаризации месторождений углеводородов, чьи запасы превышают 5 млн тонн. Документ проходит процедуру согласования, сообщили ТАСС в Минэнерго и Минприроды.

"Подготовлен доклад в правительство РФ "Об итогах инвентаризации запасов углеводородного сырья для месторождений свыше 5 млн тонн нефтяного сырья". Проект доклада направлен на согласование в Минэнерго. Документ проходит согласование", - сообщили в Минприроды.

"Документы от Минприроды были получены, ведем плотную работу с этим министерством в части завершения процесса инвентаризации", - добавили в Минэнерго.

Источник ТАСС в одном из министерств отметил, что, согласно документу, в России имеется 609 крупных месторождений (каждое с запасами выше 5 млн тонн). Их общие запасы составляют 17,4 млрд тонн нефти, из которых рентабельными являются 11 млрд тонн, то есть 64% от общего объема. По словам собеседника агентства, этих запасов без учета их воспроизводства хватит России на 33 года.

Самая высокая доля рентабельности у "Русснефти" и "Татнефти" - 81%, самая низкая - у "Газпрома" (39%) и "Сургутнефтегаза" (41%). У "Роснефти", крупнейшей в России по объемам добычи, рентабельность составляет 69%, у "Лукойла" - 63%, у "Газпром нефти" - 62%.
ТАСС


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

фото REUTERS Севастополь. Парад в честь дня МВФ России.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100