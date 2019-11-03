У русских осталось нефти на 33 года

"Подготовлен доклад в правительство РФ "Об итогах инвентаризации запасов углеводородного сырья для месторождений свыше 5 млн тонн нефтяного сырья". Проект доклада направлен на согласование в Минэнерго. Документ проходит согласование", - сообщили в Минприроды.

"Документы от Минприроды были получены, ведем плотную работу с этим министерством в части завершения процесса инвентаризации", - добавили в Минэнерго.

Источник ТАСС в одном из министерств отметил, что, согласно документу, в России имеется 609 крупных месторождений (каждое с запасами выше 5 млн тонн). Их общие запасы составляют 17,4 млрд тонн нефти, из которых рентабельными являются 11 млрд тонн, то есть 64% от общего объема. По словам собеседника агентства, этих запасов без учета их воспроизводства хватит России на 33 года.