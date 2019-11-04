Заключенный застрелил конвоира из пистолета, который ему передали в СИЗО

04 ноября 2019 | 08:48

Прокуратура Днепропетровской области открыла уголовное производство против сотрудников ГУ «Запорожский следственный изолятор». Как сообщает пресс-служба ведомства, следствие установило, что осужденный, который при попытке бегства убил солдата Нацгвардии, получил пистолет Carrera RS34 пребывая в следственном изоляторе.

Уголовное производство открыто по факту служебной халатности (ст. 367 УК Украины) сотрудников СИЗО, которые не обеспечили требования режима и изоляции осужденного и допустили, что к нему попало оружие.

Следствие ведет Госбюро расследований, а процессуальное руководство прокуратура области.

Напомним, убийство произошло 25 октября 2019 года в спецвагоне поезда, перевозившего заключенных из Запорожского СИЗО в ГУ «Днепровское учреждение исполнения наказаний №4». Один из заключенных попросился в туалет, а потом выхватил пистолет и выстрелил в сердце нацгвардейцу. Тот погиб на месте, но попытка побега не удалась — стрелка скрутили, а оружие отобрали.

Изначально в пресс-службе Нацгвардии сообщили, что пистолет заключенный выхватил у гвардейца, когда тот зашел в вагон, но это оказалось не так. По данным прокуратуры, побег мужчина планировал заранее и еще в СИЗО обзавелся для этого переделанным под стрельбу боевыми патронами стартовым пистолетом Carrera RS 34.