ТЕМА

В сердце Гулага установили седьмой бюст Сталину

04 ноября 2019 | 13:42

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Якутии, на территории которой, в районах Оймяконья, Верхоянья, Хандыги, в дельтах рек Лена, Яна, Колыма, располагалось 105 (!) концлагерей ГУЛАГа, установили седьмой по счету (!) бюст их основателя - Сталина.

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