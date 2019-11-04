В сердце Гулага установили седьмой бюст Сталину

Якутии, на территории которой, в районах Оймяконья, Верхоянья, Хандыги, в дельтах рек Лена, Яна, Колыма, располагалось 105 (!) концлагерей ГУЛАГа, установили седьмой по счету (!) бюст их основателя - Сталина.

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