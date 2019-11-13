В салоне остановленного полицейскими авто кроме водителя было двое ранее судимых мужчин, один из которых сейчас находится под следствием, и выпущен решением суда из-под стражи под залог, а также бывший полковник милиции, который в настоящее время занимается адвокатской практикой.

Пассажиры и водитель оказали сопротивление патрульным. По предварительной информации бывший милиционер ударил ногой патрульного. Медики констатировали у старшего лейтенанта ушиб колена. Экипажам патрульной полиции, которые прибыли на помощь, удалось задержать злоумышленников.

Из салона автомобиля изъят наградной пистолет бывшего полковника милиции с боевыми патронами. Сейчас полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 342 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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