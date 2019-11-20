ТЕМА

SkyUp открыла новый рейс из Киева в Пизу

20 ноября 2019 | 10:01

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Украинский лоукостер SkyUp Airlines открыл продажу билетов на рейс Киев – Пиза. Первый перелет планируется выполнить 1 апреля 2020 года.


Самолеты будут летать по этому направлению каждую среду и субботу. Из Киева — в 11:00, из Пизы — в 13:30. Сообщение производится между украинским аэропортом Борисполь и итальянским аэропортом Пиза имени Галилео Галилея.

Билеты уже можно приобрести в системе бронирования компании. За перелет в одну сторону придется отдать от € 63, за путешествие туда-обратно — от € 128. В минимальную стоимость входит ручная кладь до 7 кг размером не более 55 х 40 х 20 см.

Напомним, что на прошлой неделе SkyUp анонсировала рейс Киев – Бари. Пиза — это шестое итальянское направление лоукостера. SkyUp Airlines уже летает из Киева в Катанию, Неаполь, Римини и Турин, а также из Одессы и Харькова в Римини.



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