ТЕМА

КП “Киевблагоустройство” поручено снести торговые палатки на Андреевском спуске

20 ноября 2019 | 08:34

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Департамент городского благоустройства Киевской горгосадминистрации (КГГА) поручил коммунальному предприятию “Киевблагоустройство” демонтировать 29 самовольно установленных торговых лотков и палаток, расположенных на Андреевском спуске и еще 21 торговую палатку на ул. Владимирской, 2. Об этом KV стало известно из поручения №064-6521 от 15 октября 2019 года Департамента городского благоустройства КГГА.


Согласно документу, КП “Киевблагоустройство” поручено принять меры принять меры по отношению к 29 торговым палаткам и лоткам, расположенным по адресам Андреевский спуск, 23, 34, 36, 38.

В качестве принимаемых мер предполагается демонтаж этих объектов.

Также в документе коммунальному предприятию поручено демонтировать еще 21 торговую палатку на ул. Владимирской, 2 в Шевченковском районе Киева (по сути - в верхней части Андреевского спуска).

Напомним, зимой 2018 года КП “Киевблагоустройство” уже пыталось очистить Андреевский спуск от торговцев. Владельцам временных сооружений в начале Андреевского спуска на пересечении улиц Десятинной и Владимирской КП “Киевблагоустройство” давало месяц, чтобы они убрали свои торговые места. Коммунальщики им предложили оформить договорные отношения с балансодержателем и переехать на Аллею художников.

В ночь на 4 апреля 2018 года коммунальщики демонтировали с Андреевского спуска киоски торговцев сувенирами. 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

фото Reuters. 30.04.2009, Нидерланды | Четыре человека погибли, двадцать получили ранения в результате происшествия в голландском Апелдорне. Автомобиль врезался в толпу зрителей праздничного парада в честь Дня Королевы, сообщает Лента.ру. Это случилось через несколько минут после проезда королевского кортежа. Черная "Сузуки", участвовавшая в праздничном параде, протаранила ограждение, сбила зрителей и журналистов, а потом врезалась в постамент памятника. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. По некотором данным, он потерял сознание за рулем или не справился с управлением, однако по другой версии, наезд на людей был преднамеренным.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100