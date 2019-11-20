КП “Киевблагоустройство” поручено снести торговые палатки на Андреевском спуске

20 ноября 2019 | 08:34

Департамент городского благоустройства Киевской горгосадминистрации (КГГА) поручил коммунальному предприятию “Киевблагоустройство” демонтировать 29 самовольно установленных торговых лотков и палаток, расположенных на Андреевском спуске и еще 21 торговую палатку на ул. Владимирской, 2. Об этом KV стало известно из поручения №064-6521 от 15 октября 2019 года Департамента городского благоустройства КГГА.

Согласно документу, КП “Киевблагоустройство” поручено принять меры принять меры по отношению к 29 торговым палаткам и лоткам, расположенным по адресам Андреевский спуск, 23, 34, 36, 38.

В качестве принимаемых мер предполагается демонтаж этих объектов.

Также в документе коммунальному предприятию поручено демонтировать еще 21 торговую палатку на ул. Владимирской, 2 в Шевченковском районе Киева (по сути - в верхней части Андреевского спуска).

Напомним, зимой 2018 года КП “Киевблагоустройство” уже пыталось очистить Андреевский спуск от торговцев. Владельцам временных сооружений в начале Андреевского спуска на пересечении улиц Десятинной и Владимирской КП “Киевблагоустройство” давало месяц, чтобы они убрали свои торговые места. Коммунальщики им предложили оформить договорные отношения с балансодержателем и переехать на Аллею художников.

В ночь на 4 апреля 2018 года коммунальщики демонтировали с Андреевского спуска киоски торговцев сувенирами.