|
КП “Киевблагоустройство” поручено снести торговые палатки на Андреевском спуске
20 ноября 2019 | 08:34
распечатать комментарии [0] добавить в
Департамент городского благоустройства Киевской горгосадминистрации (КГГА) поручил коммунальному предприятию “Киевблагоустройство” демонтировать 29 самовольно установленных торговых лотков и палаток, расположенных на Андреевском спуске и еще 21 торговую палатку на ул. Владимирской, 2. Об этом KV стало известно из поручения №064-6521 от 15 октября 2019 года Департамента городского благоустройства КГГА.
Согласно документу, КП “Киевблагоустройство” поручено принять меры принять меры по отношению к 29 торговым палаткам и лоткам, расположенным по адресам Андреевский спуск, 23, 34, 36, 38.
В качестве принимаемых мер предполагается демонтаж этих объектов.
Также в документе коммунальному предприятию поручено демонтировать еще 21 торговую палатку на ул. Владимирской, 2 в Шевченковском районе Киева (по сути - в верхней части Андреевского спуска).
Напомним, зимой 2018 года КП “Киевблагоустройство” уже пыталось очистить Андреевский спуск от торговцев. Владельцам временных сооружений в начале Андреевского спуска на пересечении улиц Десятинной и Владимирской КП “Киевблагоустройство” давало месяц, чтобы они убрали свои торговые места. Коммунальщики им предложили оформить договорные отношения с балансодержателем и переехать на Аллею художников.
В ночь на 4 апреля 2018 года коммунальщики демонтировали с Андреевского спуска киоски торговцев сувенирами.
также читайте
[19.11.2019]
[19.11.2019]
[13.11.2019]
|
по теме
SkyUp открыла новый рейс из Киева в Пизу
20. 11. 2019 | 10:01
Украинский лоукостер SkyUp Airlines открыл продажу билетов на рейс Киев – Пиза. Первый перелет планируется выполнить 1 апреля 2020 года.
У прокуратуры с сегодняшнего дня забирают досудебное расследование
20. 11. 2019 | 09:53
Прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, в том числе "дел Майдана", 20 ноября 2019 года, однако прокуроры продолжат руководить расследованиями в производствах, которые перейдут к органам досудебного расследования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Ученые создали идеально скользкое покрытие для унитазов
20. 11. 2019 | 09:52
Исследователи из Пенсильванского университета создали два типа спреев, обработка которыми поверхности унитаза делает ее идеально скользкой — а отходы человеческой жизнедеятельности почти не оставляют на ней следов. По прогнозам ученых, разработка позволит снизить расход воды на пользование туалетом почти в десять раз. Статья опубликована в журнале Nature Sustainability.
«Эротическая» реклама Вильнюса стала лучшей в мире
20. 11. 2019 | 08:58
Провокационная маркетинговая кампания про Вильнюс завоевала приз International Travel & Tourism Awards.
Китай снова обогнал США и Россию по количеству запусков ракет
20. 11. 2019 | 08:49
Китай в 2019 году снова поставил рекорд, в течение года совершив 27 космических запусков и обогнав по этому показателю другие страны. При этом 2018 год был для китайской космической программы еще более успешным — страна совершила столько же запусков, сколько за все 90-е годы.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»